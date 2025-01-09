Бентанкур находится в сознании после травмы в матче с «Ливерпулем». Хавбек «Тоттенхэма» отправится в больницу для обследования
«Тоттенхэм» опубликовал заявление о состоянии здоровья Родриго Бентанкура.
Напомним, на 8-й минуте матча с «Ливерпулем» хавбек «шпор» пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу, после чего упал лицом вниз и не двигался.
Медики оказали футболисту помощь, после чего уругваец покинул поле на носилках. Пауза в игре заняла почти 10 минут.
«Мы можем подтвердить, что Родриго находится в сознании, разговаривает и отправится в больницу для дальнейшего обследования», – говорится в сообщении лондонского клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Тоттенхэма»
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