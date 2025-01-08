Бентанкур упал лицом вниз и не двигался, получив травму в матче с «Ливерпулем». Хавбек «Тоттенхэма» покинул поле на носилках, пауза в игре заняла почти 10 минут
Родриго Бентанкур получил серьезную травму в матче с «Ливерпулем».
«Тоттенхэм» принимает мерсисайдцев в первом матче полуфинала Кубка лиги (0:0, первый тайм).
На 8-й минуте матча хавбек хозяев Бентанкур пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу, после чего упал лицом вниз и не двигался.
Медики оказали футболисту помощь, после чего уругваец покинул поле на носилках. Вместо него вышел Бреннан Джонсон. Пауза в игре заняла почти 10 минут.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
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