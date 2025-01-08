Бентанкур упал лицом вниз и не двигался, получив травму в матче с «Ливерпулем». Хавбек «Тоттенхэма» покинул поле на носилках, пауза в игре заняла почти 10 минут

Родриго Бентанкур получил серьезную травму в матче с «Ливерпулем».

«Тоттенхэм » принимает мерсисайдцев в первом матче полуфинала Кубка лиги (0:0, первый тайм).

На 8-й минуте матча хавбек хозяев Бентанкур пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу, после чего упал лицом вниз и не двигался.

Медики оказали футболисту помощь, после чего уругваец покинул поле на носилках. Вместо него вышел Бреннан Джонсон . Пауза в игре заняла почти 10 минут.