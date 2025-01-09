Постекоглу о Бентанкуре: «У него травма головы. Он в сознании»
Эндж Постекоглу рассказал о состоянии здоровья Родриго Бентанкура.
На 8-й минуте первого матча полуфинала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:0) хавбек «Тоттенхэма» пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу, после чего упал лицом вниз и не двигался.
Медики оказали футболисту помощь, после чего уругваец покинул поле на носилках. Пауза в игре заняла почти 10 минут.
«Не хочу говорить об этом. Все, что знаю: он в сознании. Его отвезли в больницу.
Это не моя сфера, [говорить об этом было бы] нечестно по отношению к его близким. У него травма головы», – сказал тренер «Тоттенхэма».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Independent
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