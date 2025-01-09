«Ливерпуль» проиграл впервые за 25 матчей – «Тоттенхэму» в полуфинале Кубка лиги
Беспроигрышная серия «Ливерпуля» прервалась.
Команда Арне Слота уступила «Тоттенхэму» в первом матче полуфинала Кубка лиги со счетом 0:1.
Это первое поражение «красных» с 14 сентября. Они не проигрывали 24 матча подряд, одержав на этом отрезке 20 побед и сыграв вничью 4 раза.
11 января мерсисайдцы встретятся с «Аккрингтоном» в Кубке Англии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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