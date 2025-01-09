«Ливерпуль» проиграл впервые за 25 матчей – «Тоттенхэму» в полуфинале Кубка лиги

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» прервалась.

Команда Арне Слота уступила «Тоттенхэму » в первом матче полуфинала Кубка лиги со счетом 0:1.

Это первое поражение «красных» с 14 сентября. Они не проигрывали 24 матча подряд, одержав на этом отрезке 20 побед и сыграв вничью 4 раза.

11 января мерсисайдцы встретятся с «Аккрингтоном» в Кубке Англии.