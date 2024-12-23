Каррагер о 6:3 «Ливерпуля»: «Счет льстит «Тоттенхэму», им могли забить 10! Это был чемпионский футбол, команда доминировала и полностью разгромила соперника»
«Это выглядело как действительно большая игра. «Ливерпуль» был выдающимся, «Челси» и «Арсенал», смотря на это, думают: «Эту команду будет непросто остановить».
Эта победа, кажется, заявила, что это чемпионский футбол. Они настолько доминировали», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Super Sunday.
Также Джейми отреагировал на слова Арне Слота, похвалившего «великолепную» работу, которую проделал Эндж Постекоглу, и не согласившегося с утверждением, что стиль «Тоттенхэма» «слишком атакующий».
«Люди думали, что он защищает Постекоглу, я в это не верю. Он отчаянно хотел, чтобы «Тоттенхэм» играл в том же духе. Это было очевидно. «Ливерпуль» мог забить 10! Полное доминирование с первой по 36 минуту. Сегодня могло быть все что угодно.
Счет льстит «Тоттенхэму», могло быть намного хуже. «Тоттенхэм» был полностью разгромлен», – отметил Каррагер.
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