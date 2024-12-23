Каррагер о 6:3 «Ливерпуля»: «Счет льстит «Тоттенхэму», им могли забить 10! Это был чемпионский футбол, команда доминировала и полностью разгромила соперника»

Джейми Каррагер высоко оценил игру «Ливерпуля» против «Тоттенхэма» (6:3) в АПЛ.

«Это выглядело как действительно большая игра. «Ливерпуль» был выдающимся, «Челси» и «Арсенал», смотря на это, думают: «Эту команду будет непросто остановить».

Эта победа, кажется, заявила, что это чемпионский футбол. Они настолько доминировали», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Super Sunday.

Также Джейми отреагировал на слова Арне Слота, похвалившего «великолепную» работу, которую проделал Эндж Постекоглу, и не согласившегося с утверждением, что стиль «Тоттенхэма» «слишком атакующий».

«Люди думали, что он защищает Постекоглу, я в это не верю. Он отчаянно хотел, чтобы «Тоттенхэм» играл в том же духе. Это было очевидно. «Ливерпуль» мог забить 10! Полное доминирование с первой по 36 минуту. Сегодня могло быть все что угодно.

Счет льстит «Тоттенхэму», могло быть намного хуже. «Тоттенхэм» был полностью разгромлен», – отметил Каррагер.