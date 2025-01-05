«Ливерпуль» не проигрывает 24 матча подряд – 20 побед, 4 ничьих. Дальше – «Тоттенхэм»
«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 24 матчей.
Сегодня команда Арне Слота сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 20-го тура АПЛ.
Мерсисайдцы не проигрывают 24 матча подряд во всех турнирах – команда одержала 20 побед и 4 раза сыграла вничью.
Поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) 14 сентября – единственное в нынешнем сезоне.
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом». Полуфинал Кубка английской лиги пройдет 8 января.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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