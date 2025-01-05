«Ливерпуль» не проигрывает 24 матча подряд – 20 побед, 4 ничьих. Дальше – «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 24 матчей.

Сегодня команда Арне Слота сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед » (2:2) в матче 20-го тура АПЛ .

Мерсисайдцы не проигрывают 24 матча подряд во всех турнирах – команда одержала 20 побед и 4 раза сыграла вничью.

Поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) 14 сентября – единственное в нынешнем сезоне.

В следующем матче «Ливерпуль » сыграет с «Тоттенхэмом ». Полуфинал Кубка английской лиги пройдет 8 января.