Вылет от «Ливерпуля» может предрешить судьбу Постекоглу. «Тоттенхэм» сыграет с «красными» в полуфинале Кубка лиги (Daily Mail)
Энджу Постекоглу будет важно обыграть «Ливерпуль» в полуфинале Кубка лиги.
«Тоттенхэм» встретится с «красными» 8 января и 6 февраля.
Daily Mail сообщает, что руководство «шпор» пока поддерживает главного тренера, однако противостояние с мерсисайдцами может стать ключевым. Поражение от «Ливерпуля» может предрешить судьбу 59-летнего специалиста, особенно если у команды не будет существенных улучшений в АПЛ в то же время.
Постекоглу работает с «Тоттенхэмом» с прошлого сезона. Сейчас клуб идет 12-м в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем