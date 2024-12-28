Вылет от «Ливерпуля» может предрешить судьбу Постекоглу. «Тоттенхэм» сыграет с «красными» в полуфинале Кубка лиги (Daily Mail)

Энджу Постекоглу будет важно обыграть «Ливерпуль» в полуфинале Кубка лиги.

«Тоттенхэм » встретится с «красными» 8 января и 6 февраля.

Daily Mail сообщает, что руководство «шпор» пока поддерживает главного тренера, однако противостояние с мерсисайдцами может стать ключевым. Поражение от «Ливерпуля » может предрешить судьбу 59-летнего специалиста, особенно если у команды не будет существенных улучшений в АПЛ в то же время.

Постекоглу работает с «Тоттенхэмом» с прошлого сезона. Сейчас клуб идет 12-м в чемпионате.