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Английские судьи будут озвучивать решения после просмотра ВАР. Практика впервые будет опробована в полуфинале Кубка лиги и может быть внедрена в АПЛ

В Англии судьи начнут озвучивать решения после просмотра ВАР.

Главные арбитры матчей будут озвучивать свои решения на стадионе после после посещения монитора ВАР или «по итогам выявления фактических признаков, таких как неумышленная игра рукой автора забитого гола или положение вне игры у атакующего футболиста».

Впервые эта практика будет опробована в полуфинале Кубка лиги, сообщили в PGMOL. После тестирования она может быть внедрена и в АПЛ

В организации, отвечающей за судейство в Англии, заявили, что применение такой практики «является частью нашего обширного стремления к прозрачности, включая обеспечение большей ясности и понимания ключевых решений». 

В полуфинале Кубка английской лиги «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом», а «Тоттенхэм» – с «Ливерпулем». Матчи пройдут 7 и 8 января. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Генри Уинтера
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