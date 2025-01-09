Флик о разрешении на регистрацию Ольмо и Виктора: «Очень хорошая новость для «Барсы». Весь клуб рад этому решению»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение по делу Дани Ольмо и Пау Виктора.
Ранее Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих футболистов на вторую часть сезона.
«Я узнал об этом в автобусе и сразу же сообщил Пау и Дани, а также всей команде.
Это очень хорошая новость для нас. Мы очень рады, игроки рады, и весь клуб рад этому решению», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: beIN Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем