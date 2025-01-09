Флик о разрешении на регистрацию Ольмо и Виктора: «Очень хорошая новость для «Барсы». Весь клуб рад этому решению»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение по делу Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ранее Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих футболистов на вторую часть сезона.

«Я узнал об этом в автобусе и сразу же сообщил Пау и Дани , а также всей команде.

Это очень хорошая новость для нас. Мы очень рады, игроки рады, и весь клуб рад этому решению», – сказал главный тренер «Барселоны».