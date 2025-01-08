Лапорта обнялся со своим советником и громко закричал, узнав о разрешении зарегистрировать Ольмо и Виктора

Президент «Барселоны» эмоционально отреагировал на решение по делу Дани Ольмо.

Сегодня Высший совет по спорту (CSD) разрешил каталонскому клубу временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Решение было оглашено незадолго до начала матча с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании.

Жоан Лапорта узнал об этом, когда уже находился на стадионе. Он обнялся со своим советником Энриком Масипом и громко закричал «есть!» Этот момент зафиксировали камеры Esport3.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона».