Лапорта обнялся со своим советником и громко закричал, узнав о разрешении зарегистрировать Ольмо и Виктора
Президент «Барселоны» эмоционально отреагировал на решение по делу Дани Ольмо.
Сегодня Высший совет по спорту (CSD) разрешил каталонскому клубу временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Решение было оглашено незадолго до начала матча с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании.
Жоан Лапорта узнал об этом, когда уже находился на стадионе. Он обнялся со своим советником Энриком Масипом и громко закричал «есть!» Этот момент зафиксировали камеры Esport3.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: 3Cat
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем