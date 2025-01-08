«Барса» проведет аукцион предметов с «Камп Ноу» – шкафчиков, угловых флажков, фото из подтрибунного помещения. Торги начнутся 23 января
«Барселона» вновь устроит аукцион предметов с «Камп Ноу».
Торги пройдут с 23 января по 13 февраля. На аукционе можно будет приобрести сувениры с закрытого на реконструкцию домашнего стадиона каталонцев – шкафчики из раздевалки, угловые флажки, фрагменты газона с 11-метровыми отметками, защитные стекла скамеек запасных, а также фотографии победных составов «Барселоны» в Лиге чемпионов, которые находились в подтрибунном помещении «Камп Ноу».
Аукцион проводится в рамках проекта Memorabilia, включающего продажу сувениров, связанных с историей «Барселоны». Ранее клуб продавал сиденья с «Камп Ноу», фрагменты газона и сетки ворот и другие предметы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Барселоны»
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