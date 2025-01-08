Вице-президент «Барсы» Форт об Ольмо и Викторе: «Если их не зарегистрировали, дело не в плохом руководстве. У нас были планы A, B и C – отсутствие информации не значит, что клуб бездействовал»
Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) отказали «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, в связи с чем клуб обратился в Высший совет по спорту (CSD). Сообщалось, что каталонцам могут разрешить временную регистрацию футболистов.
«Мы не получали никаких официальных уведомлений от Высшего совета по спорту. Новости распространяются очень быстро – мы не получили официального уведомления, но уверены в своей правоте.
Сыграют ли они в гипотетическом финале [Суперкубка Испании], будет зависеть от того, когда нас уведомят. Мы бы хотели, чтобы они сыграли сегодня [с «Атлетиком»].
Все говорят, что существует крайний срок, но это не так. Нас судят без какой-либо реальной информации о том, что произошло. «Барса» с самого начала соблюдала все обязательства по экономическому контролю. Отсутствие информации не означает, что «Барса» бездействовала.
Причиной задержки регистрации может стать ряд изменений, произошедших в последние недели. Для «Барсы» это масштабная операция.
Со стороны клуба не было никакой халатности. У нас был план А, план Б и план С. Если их не зарегистрировали до сих пор, то дело не в плохом управлении, а ровно наоборот», – сказала Форт в интервью RAC1.
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