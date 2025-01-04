Винисиус извинился за удаление в игре с «Валенсией»: «Спасибо, команда!✌🏾»

Винисиус извинился за удаление в матче с «Валенсией» (2:1).

Вингер «Реала» был удален за толчок вратаря «Валенсии» сзади в голову. Бразилец кричал на судью после красной, Рюдигер удерживал его.

«Извините и спасибо, команда!!!!! ✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾» – написал Винисиус в соцсетях после матча.