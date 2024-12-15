Оуэн о сокращениях в «МЮ»: «Все вырвано на корню, люди вложили все в работу и потеряли ее. Клуб нуждался во встряске, но я не скажу, что вернулся на базу «Ливерпуля» и никого там не знаю»

Майкл Оуэн высказался о масштабном сокращении персонала «Манчестер Юнайтед».

«Когда я был в «Манчестер Юнайтед», все люди, отвечающие за экипировку, работницы столовой, охрана, администратор, физиотерапевты, врачи, это была закулисная команда, которую вы очень хорошо знали, – если вы вернетесь сейчас, то увидите, что все это буквально вырвано [на корню].

Это довольно душераздирающе для знакомых вам людей, которые потеряли работу. Обычным болельщикам все равно, они просто хотят увидеть, как их команда поднимает трофей. Для нас, игроков, это как если я поговорю со бывшими партнерами по «Ливерпулю» и скажу: «О, вы недавно вернулись в «Ливерпуль», я вернулся на базу и никого там не знаю». В этом клубе просто по-другому.

Эмблема все та же, кирпичи и раствор все те же, но внутри все совершенно по-другому, и это важно для нас, тех, кто жил этим и был в святая святых.

Довольно сложно высказываться, когда кто-то приходит и устраивает масштабную встряску, и множество людей теряют работу. Однако, как я уже сказал, случайный болельщик, вероятно, думает: «Да, избавимся от всех и начнем заново». Легко так говорить, но у этих людей, вероятно, есть дети и жизнь, и они долго работали там и вложили все в эту работу. Практичный подход разбивает сердце.

Мне было слегка грустно, когда я услышал, что некоторые из моих старых друзей потеряли работу, но, конечно, я также понимаю, что «Манчестер Юнайтед» действительно нуждался в небольшой встряске, и я могу понять, почему они взялись за топор касательно стольких должностей», – сказал MEN Sport экс-форвард «МЮ» и «Ливерпуля».

«МЮ» сократит около 250 из 1100 сотрудников. Сэкономленные деньги направят на усиление команды (Daily Mail)