АПЛ заработает 12,25 млрд фунтов в 2025-2028 годах от продажи ТВ-прав и коммерческих сделок. Показ матчей за рубежом приносит больше денег, чем вещание в Англии

АПЛ заработает на ТВ-правах на 17% больше в следующем трехлетнем периоде.

По данным Sky News, телевизионные и коммерческие сделки Премьер-лиги должны принести 12,25 млрд фунтов в период с 2025 по 2028 год по сравнению с 10,5 млрд фунтов в текущем трехлетнем цикле (сезоны 2022/23, 2023/24, 2024/25).

Глобальная привлекательность АПЛ растет, что позволяет лиге получать больше средств от зарубежных вещателей, транслирующих матчи, чем внутри страны.

Новые внутренние телевизионные сделки оцениваются в 6,7 млрд фунтов стерлингов за 4 года.