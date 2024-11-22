АПЛ заработает 12,25 млрд фунтов в 2025-2028 годах от продажи ТВ-прав и коммерческих сделок. Показ матчей за рубежом приносит больше денег, чем вещание в Англии
АПЛ заработает на ТВ-правах на 17% больше в следующем трехлетнем периоде.
По данным Sky News, телевизионные и коммерческие сделки Премьер-лиги должны принести 12,25 млрд фунтов в период с 2025 по 2028 год по сравнению с 10,5 млрд фунтов в текущем трехлетнем цикле (сезоны 2022/23, 2023/24, 2024/25).
Глобальная привлекательность АПЛ растет, что позволяет лиге получать больше средств от зарубежных вещателей, транслирующих матчи, чем внутри страны.
Новые внутренние телевизионные сделки оцениваются в 6,7 млрд фунтов стерлингов за 4 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky News
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