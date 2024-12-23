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  • Около 300 фанатов «Тоттенхэма» вышли на акцию протеста против руководства. Были лозунги: «Мне плевать на Леви, Леви плевать на меня» и «Леви, убирайся»
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Около 300 фанатов «Тоттенхэма» вышли на акцию протеста против руководства. Были лозунги: «Мне плевать на Леви, Леви плевать на меня» и «Леви, убирайся»

Фанаты «Тоттенхэма» устроили акцию протеста против руководства клуба.

Около 300 человек собрались у домашнего стадиона перед матчем с «Ливерпулем» (3:6) в АПЛ.

Болельщики подвергли критике главу клуба Дэниэла Леви. Они переделали клубные кричалки, в частности, песню о Деяне Кулусевски, а также подготовили баннеры и воздушные шары с надписью «Леви, убирайся» и значком фунта.

«Мне плевать на Леви, Леви плевать на меня», – гласил один из баннеров, ссылаясь на недавнее повышение цен на билеты и планы отказаться от некоторых льгот.

На другом баннере была надпись «Осмелиться слишком дорого. ENIC ушел», расположенная рядом с фотографией Леви и Джо Льюиса, экс-владельца «шпор» и ранее ENIC Group, который купил контрольный пакет акций клуба в 2001 году у Алана Шугара. Этот лозунг был вдохновлен девизом клуба «Осмелиться – значит сделать».

«Тоттенхэм» потратил более 1 млрд фунтов на трансферы с тех пор, как клуб в последний раз становился обладателем трофея – Кубка английской лиги в 2008 году. За последние 5 лет сменилось четыре тренера, однако болельщики по-прежнему недовольны формой и результатами команды.

Сейчас команда Энджа Постекоглу, набрав 23 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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