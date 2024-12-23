Около 300 фанатов «Тоттенхэма» вышли на акцию протеста против руководства. Были лозунги: «Мне плевать на Леви, Леви плевать на меня» и «Леви, убирайся»
Около 300 человек собрались у домашнего стадиона перед матчем с «Ливерпулем» (3:6) в АПЛ.
Болельщики подвергли критике главу клуба Дэниэла Леви. Они переделали клубные кричалки, в частности, песню о Деяне Кулусевски, а также подготовили баннеры и воздушные шары с надписью «Леви, убирайся» и значком фунта.
«Мне плевать на Леви, Леви плевать на меня», – гласил один из баннеров, ссылаясь на недавнее повышение цен на билеты и планы отказаться от некоторых льгот.
На другом баннере была надпись «Осмелиться слишком дорого. ENIC ушел», расположенная рядом с фотографией Леви и Джо Льюиса, экс-владельца «шпор» и ранее ENIC Group, который купил контрольный пакет акций клуба в 2001 году у Алана Шугара. Этот лозунг был вдохновлен девизом клуба «Осмелиться – значит сделать».
«Тоттенхэм» потратил более 1 млрд фунтов на трансферы с тех пор, как клуб в последний раз становился обладателем трофея – Кубка английской лиги в 2008 году. За последние 5 лет сменилось четыре тренера, однако болельщики по-прежнему недовольны формой и результатами команды.
Сейчас команда Энджа Постекоглу, набрав 23 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий