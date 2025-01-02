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«Реал» начал подготовку к выборам президента. Перес руководит клубом с 2009-го и был безальтернативным кандидатом 4 раза подряд

«Реал» начал подготовку к выборам президента клуба.

«Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес созывает заседание совета директоров клуба на 7 января 2025 года, чтобы начать процесс выборов президента и совета директоров на следующие четыре года», – говорится в заявлении «Реала». 

Перес занимает пост президента «Реала» с 2009 года – тогда он был единственным кандидатом. В 2013-м, 2017-м и 2021-м у него также не было оппонентов. 

Предыдущие выборы президента «Реала» продлились 13 дней – с 1 по 13 апреля. 

К кандидатам предъявляют следующие требования: быть испанцем; быть совершеннолетним и дееспособным; быть в курсе уплаты взносов; быть сосьо «Реала» не менее 20 лет подряд; не иметь ограничений по работе на руководящих должностях; не занимать никаких других должностей в футболе; предоставить банковскую гарантию в размере 15% от бюджета клуба, обеспеченную личными активами. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
logoФлорентино Перес
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
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