Вальдано о Суперлиге: «Только «Реал» и «Барселона» делают ставку на эту идею. Не стоит недооценивать Переса – он знает то, чего не видят другие»
Хорхе Вальдано поделился мыслями относительно идеи Суперлиги.
«Понятно, что только «Реал» и «Барселона» делают ставку на идею Суперлиги. Лишь Флорентино Перес знает то, чего не видят другие.
Если он по-прежнему уверен в этой Суперлиге, то это потому, что был своего рода диалог, о котором мы очень мало знаем и который заставляет другие клубы вести себя определенным образом.
Не стоит недооценивать Флорентино.
Болельщики положили конец Суперлиге, особенно английские, выйдя на улицы, что вызвало страх среди инвесторов. Мне трудно представить, что есть путь назад», – сказал бывший футболист «Реала» Хорхе Вальдано в интервью Süddeutsche Zeitung.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Relevo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем