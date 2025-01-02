Куртуа о новом формате ЛЧ: «Он очень похож на идею Суперлиги, предложенную Пересом. Думаю, они сделали правильный выбор»

Тибо Куртуа оценил новый формат Лиги чемпионов.

«Он очень похож на идею Суперлиги , предложенную нашим президентом [Флорентино Пересом ].

Я думаю, они сделали правильный выбор с этим новым форматом, потому что мы увидели много захватывающих игр, и клубы должны бороться до конца, никто не знает, что произойдет», – сказал вратарь «Реала ».

Куртуа о календаре: «Оправдание «вы зарабатываете много денег» должно исчезнуть. Футболистам не хватает отдыха»

Куртуа о календаре: «Если отдыхать 2 месяца, как в НБА, футболисты будут готовы играть 9 месяцев в полную силу. Без отдыха накапливаются травмы»