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Куртуа о новом формате ЛЧ: «Он очень похож на идею Суперлиги, предложенную Пересом. Думаю, они сделали правильный выбор»

Тибо Куртуа оценил новый формат Лиги чемпионов.

«Он очень похож на идею Суперлиги, предложенную нашим президентом [Флорентино Пересом].

Я думаю, они сделали правильный выбор с этим новым форматом, потому что мы увидели много захватывающих игр, и клубы должны бороться до конца, никто не знает, что произойдет», – сказал вратарь «Реала». 

Куртуа о календаре: «Оправдание «вы зарабатываете много денег» должно исчезнуть. Футболистам не хватает отдыха»

Куртуа о календаре: «Если отдыхать 2 месяца, как в НБА, футболисты будут готовы играть 9 месяцев в полную силу. Без отдыха накапливаются травмы»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CNN
logoТибо Куртуа
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoСуперлига Европы
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