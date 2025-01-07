Виктор доверяет «Барсе» на фоне проблем с регистрацией. Форвард ждет разрешения ситуации и сделает все, что ему скажет клуб

Пау Виктор доверяет «Барселоне» на фоне проблем с регистрацией.

Ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации Виктора и Дани Ольмо на вторую часть сезона. Клуб намерен обратиться в Высший совет по спорту.

Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на обеспокоенность, Виктор принимает сложившуюся ситуацию и верит, что «Барселона » сможет зарегистрировать его. Нападающий видит усилия, предпринимаемые руководством, и будет действовать в соответствии с указаниями клуба.

Контракт Пау Виктора с «Барселоной» действует до 2029 года, в нем не предусмотрен пункт об освобождении при проблемах с регистрацией. Виктор, как и Дани Ольмо , включен в заявку каталонцев на Суперкубок Испании.