Виктор доверяет «Барсе» на фоне проблем с регистрацией. Форвард ждет разрешения ситуации и сделает все, что ему скажет клуб
Пау Виктор доверяет «Барселоне» на фоне проблем с регистрацией.
Ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации Виктора и Дани Ольмо на вторую часть сезона. Клуб намерен обратиться в Высший совет по спорту.
Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на обеспокоенность, Виктор принимает сложившуюся ситуацию и верит, что «Барселона» сможет зарегистрировать его. Нападающий видит усилия, предпринимаемые руководством, и будет действовать в соответствии с указаниями клуба.
Контракт Пау Виктора с «Барселоной» действует до 2029 года, в нем не предусмотрен пункт об освобождении при проблемах с регистрацией. Виктор, как и Дани Ольмо, включен в заявку каталонцев на Суперкубок Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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