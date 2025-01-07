«Ахмату» интересен экс-защитник «Пари НН» Масоэро. Переговоры начнутся после январских праздников («РБ Спорт»)
«Ахмат» может подписать экс-защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро.
По информации «РБ Спорт», грозненский клуб рассматривает возможность подписания аргентинца, выступающего за румынский «Университатя Клуж», в зимнее трансферное окно. Интерес к Масоэро также проявляют «Сочи» и «Черноморец».
Сообщается, что Масоэро готов вернуться в Россию. Агенты футболиста планируют начать конкретные переговоры после окончания январских праздников.
В нынешнем сезоне Масоэро отметился 4 голами в 20 матчах чемпионата Румынии. Статистику 29-летнего аргентинца можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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