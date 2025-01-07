«Ахмату» интересен экс-защитник «Пари НН» Масоэро. Переговоры начнутся после январских праздников («РБ Спорт»)

«Ахмат» может подписать экс-защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро.

По информации «РБ Спорт», грозненский клуб рассматривает возможность подписания аргентинца, выступающего за румынский «Университатя Клуж », в зимнее трансферное окно. Интерес к Масоэро также проявляют «Сочи » и «Черноморец ».

Сообщается, что Масоэро готов вернуться в Россию. Агенты футболиста планируют начать конкретные переговоры после окончания январских праздников.

В нынешнем сезоне Масоэро отметился 4 голами в 20 матчах чемпионата Румынии. Статистику 29-летнего аргентинца можно найти здесь .