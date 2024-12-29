«Ахмат» или «Динамо» Махачкала могут подписать вратаря «Кайрата» Ульянова свободным агентом

«Ахмат» претендует на вратаря «Кайрата» Вадима Ульянова.

23-летний россиянин может перейти в грозненский клуб свободным агентом – срок его контракта с алматинцами истекает 31 декабря, сообщает Metaratings.ru.

Также Ульянов интересен «Динамо » Махачкала.

Голкипер выступает в Казахстане третий год, ранее он играл в России за «Строгино» и московский «Кайрат ».