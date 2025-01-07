Слот о 2:2 с «МЮ»: «Все в «Ливерпуле» разочарованы, не только Трент. Я обсуждаю все с игроками, они делятся со мной тем, что их беспокоит. Следи я за соцсетями, у меня не было бы времени на жизнь»

Арне Слот высказался о разочаровании от матча с «МЮ» (2:2).

«Я думаю, мы все были разочарованы [ничьей с «Манчестер Юнайтед »], не только Трент Александер-Арнолд , все мы были разочарованы. Прежде всего, результатом. Были моменты в нашей игре, которыми мы остались не совсем довольны. Дело не только в Тренте, были и другие вещи, которые мы могли бы сделать лучше.

Трент провел не лучший свой матч, но и другие тоже не сыграли на своем максимуме. Если ты проводишь 50-60 матчей за сезон, один из них может быть не самым удачным. Возможно, нам стоит обратить внимание, что эти игроки демонстрируют высокий уровень игры, несмотря на то, что проводят по два матча в неделю.

Я обсуждаю все с игроками, и если их что-то беспокоит, они делятся этим со мной. Я поделился с ними размышлениями касаемо игры с «Манчестер Юнайтед» и тем, что у нас получалось в этом матче. Именно на этом мы сосредоточены.

Я не обращаю внимания на публикации в социальных сетях или на то, что говорят люди. Если бы я это делал будучи тренером «Ливерпуля », у меня не хватало бы времени на жизнь, потому что люди всегда говорят о нас», – сказал главный тренер «Ливерпуля».