Невилл о предложении «Реала» Тренту: «Оскорбительно. Иногда они думают, что могут получить что хотят»

Гари Невилл осудил предложение «Реала» по Тренту Александер-Арнолду.

Ранее сообщалось , что мадридский клуб предложил «Ливерпулю» около 15 млн евро за переход защитника зимой и получил отказ.

«Я думаю, что предложение от «Реала» поступило не вовремя для него.

Не знаю, что произойдет, покинет ли он «Ливерпуль» и перейдет в «Реал» или нет, но если с это происходит перед большим матчем [c «МЮ»], для местного парня это будет нелегко, весь этот шум будет отвлекать.

«Реал Мадрид» – чертовски сильный зверь. Если честно, я подумал, что это было оскорбительно с их стороны. Иногда они ведут себя так и думают, что могут получить то, что хотят», – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед».