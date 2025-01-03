«Ливерпуль» не продаст Трента в январе вне зависимости от предложения «Реала». «Красные» уже отклонили первый запрос мадридцев по игроку
«Ливерпуль» не продаст Трента Александер-Арнолда в январе.
Как сообщает i, мерсисайдцы не согласятся на продажу защитника в зимнее трансферное окно, независимо от размера предложения «Реала».
«Красные» уже отклонили первоначальный запрос «Реала» по Александер-Арнолду и намерены продолжить попытки заключить с ним новый выгодный долгосрочный контракт.
Утверждается, что позиция «Ливерпуля» не изменится ни при каких обстоятельствах в этом месяце, даже если последует второе предложение по англичанину.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: i
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