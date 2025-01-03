«Ливерпуль» не продаст Трента в январе вне зависимости от предложения «Реала». «Красные» уже отклонили первый запрос мадридцев по игроку

«Ливерпуль» не продаст Трента Александер-Арнолда в январе.

Как сообщает i, мерсисайдцы не согласятся на продажу защитника в зимнее трансферное окно, независимо от размера предложения «Реала ».

«Красные» уже отклонили первоначальный запрос «Реала» по Александер-Арнолду и намерены продолжить попытки заключить с ним новый выгодный долгосрочный контракт.

Утверждается, что позиция «Ливерпуля » не изменится ни при каких обстоятельствах в этом месяце, даже если последует второе предложение по англичанину.