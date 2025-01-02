«Реал» может сделать второе предложение по Тренту. «Ливерпуль» не намерен отпускать защитника (The Times)
«Реал» продолжит работать над подписанием Трента Александер-Арнолда.
Ранее сообщалось, что английский клуб отказался продавать футболиста.
По данным The Times, мадридский клуб рассматривает возможность сделать второе предложение по защитнику.
Как отмечается The Times со ссылкой на испанские источники, «Реал» готов заплатить порядка 20 миллионов фунтов за игрока. Действие контракта Трента и «Ливерпуля» рассчитано до конца этого сезона.
Тем не менее мерсисайдцы дали понять, что не собираются отпускать футболиста.
В этом сезоне Трент Александер-Арнолд забил 1 гол и сделал 4 передачи в 17 матчах АПЛ.
«Реал» предлагал «Ливерпулю» около 15 млн евро за переход Трента зимой. Английский клуб отказал, так как считает, что может продлить игрока (As)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем