«Реал» может сделать второе предложение по Тренту. «Ливерпуль» не намерен отпускать защитника (The Times)

«Реал» продолжит работать над подписанием Трента Александер-Арнолда.

Ранее сообщалось , что английский клуб отказался продавать футболиста.

По данным The Times, мадридский клуб рассматривает возможность сделать второе предложение по защитнику.

Как отмечается The Times со ссылкой на испанские источники, «Реал » готов заплатить порядка 20 миллионов фунтов за игрока. Действие контракта Трента и «Ливерпуля » рассчитано до конца этого сезона.

Тем не менее мерсисайдцы дали понять, что не собираются отпускать футболиста.

В этом сезоне Трент Александер-Арнолд забил 1 гол и сделал 4 передачи в 17 матчах АПЛ .

«Реал» предлагал «Ливерпулю» около 15 млн евро за переход Трента зимой. Английский клуб отказал, так как считает, что может продлить игрока (As)