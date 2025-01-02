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  • «Реал» может сделать второе предложение по Тренту. «Ливерпуль» не намерен отпускать защитника (The Times)
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«Реал» может сделать второе предложение по Тренту. «Ливерпуль» не намерен отпускать защитника (The Times)

«Реал» продолжит работать над подписанием Трента Александер-Арнолда.

Ранее сообщалось, что английский клуб отказался продавать футболиста.

По данным The Times, мадридский клуб рассматривает возможность сделать второе предложение по защитнику.

Как отмечается The Times со ссылкой на испанские источники, «Реал» готов заплатить порядка 20 миллионов фунтов за игрока. Действие контракта Трента и «Ливерпуля» рассчитано до конца этого сезона.

Тем не менее мерсисайдцы дали понять, что не собираются отпускать футболиста.

В этом сезоне Трент Александер-Арнолд забил 1 гол и сделал 4 передачи в 17 матчах АПЛ.

«Реал» предлагал «Ливерпулю» около 15 млн евро за переход Трента зимой. Английский клуб отказал, так как считает, что может продлить игрока (As)

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
logoТрент Александер-Арнолд
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logoРеал Мадрид
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