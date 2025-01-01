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Каррагер о Тренте: «Реал» мог предложить деньги в январе, чтобы прикрыть его, когда он уйдет бесплатно. Никакие контракты не должны мешать «Ливерпулю» на пути к чемпионству»

Джейми Каррагер высказался о попытке «Реала» подписать Трента Александер-Арнолда.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался продавать защитника «Реалу» в зимнее трансферное окно.Речь шла о 20-25 млн евро, по другой версии – о 15 млн. Соглашение Трента с клубом истекает летом.

«Для «Ливерпуля» в 2025 году важнее всего победа в АПЛ. Ничье будущее и никакие контракты не должны стать препятствием на пути к ней!

Мне нравится Трент как человек и как игрок, но его окружение могло посоветовать «Реалу» сделать предложение, зная, что «Ливерпуль» откажет. Это нужно для того, чтобы попытаться прикрыться, когда он уйдет бесплатно.

Это не то, что нужно клубу и болельщикам в преддверии важной игры», – написал бывший игрок «Ливерпуля».

«Реал» все ближе к Тренту. Давят трансфером уже сейчас – «Ливерпуль» верит в продление контракта

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Джейми Каррагера
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