Каррагер о Тренте: «Реал» мог предложить деньги в январе, чтобы прикрыть его, когда он уйдет бесплатно. Никакие контракты не должны мешать «Ливерпулю» на пути к чемпионству»

Джейми Каррагер высказался о попытке «Реала» подписать Трента Александер-Арнолда.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался продавать защитника «Реалу» в зимнее трансферное окно.Речь шла о 20-25 млн евро , по другой версии – о 15 млн . Соглашение Трента с клубом истекает летом.

«Для «Ливерпуля» в 2025 году важнее всего победа в АПЛ . Ничье будущее и никакие контракты не должны стать препятствием на пути к ней!

Мне нравится Трент как человек и как игрок, но его окружение могло посоветовать «Реалу » сделать предложение, зная, что «Ливерпуль » откажет. Это нужно для того, чтобы попытаться прикрыться, когда он уйдет бесплатно.

Это не то, что нужно клубу и болельщикам в преддверии важной игры», – написал бывший игрок «Ливерпуля».

«Реал» все ближе к Тренту. Давят трансфером уже сейчас – «Ливерпуль» верит в продление контракта