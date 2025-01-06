Прокуратура Амстердама о ситуации с Промесом: «Воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов и ожидаем судебного разбирательства в Дубае»

В прокуратуре Амстердама прокомментировали ситуацию с Квинси Промесом.

Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.

«Как было подтверждено ранее, Нидерланды подали запрос на экстрадицию Квинси Промеса . Однако на данный момент мы не можем углубляться в этот вопрос, поскольку он находится на рассмотрении суда в Дубае.

Мы благоразумно воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов и ожидаем судебного разбирательства в Дубае», – заявили в пресс-службе прокуратуры Амстердама.