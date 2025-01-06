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Прокуратура Амстердама о ситуации с Промесом: «Воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов и ожидаем судебного разбирательства в Дубае»

В прокуратуре Амстердама прокомментировали ситуацию с Квинси Промесом.

Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.

«Как было подтверждено ранее, Нидерланды подали запрос на экстрадицию Квинси Промеса. Однако на данный момент мы не можем углубляться в этот вопрос, поскольку он находится на рассмотрении суда в Дубае.

Мы благоразумно воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов и ожидаем судебного разбирательства в Дубае», – заявили в пресс-службе прокуратуры Амстердама. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoКвинси Промес
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
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