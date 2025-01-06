«Что на этих пиндосов ориентироваться? Нидерланды, Германия и Англия нас не признают. Я бы вернул Промеса в «Спартак». Шикунов о Квинси

Александр Шикунов поддержал возможное возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

Ранее стало известно , что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.

«Такие страны, как Нидерланды, Германия и Англия, нас вообще не признают. Зачем мы на них равняемся? Русские люди для них никто. Никто мы. Что мы на этих пиндосов вообще ориентируемся? Они нас вообще не воспринимают, все нам поперекрывали, все закрыли.

Зачем нам с ними о чем-то разговаривать? У них есть вещи и интересы, которые русский народ вообще не воспринимает. Я бы не хотел ориентироваться на это. Это проблемы Промеса там.

В России он ничего не сделал, отдал много «Спартаку », стал с ними чемпионом. Он легенда, был лидером «Спартака», поэтому к нему нет вопросов. Каждый эту ситуацию видит по-своему.

Мы не знаем до конца, что там произошло. Может, с него родственники выманивали деньги или что-то там было. В таком деле нужно быть внутри, понять ситуацию до конца. Если бы я был спортивным директором «Спартака», то я бы без проблем его вернул», – сказал бывший спортивный директор «Спартака» Шикунов.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

После зимних сборов «Спартака» в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ.