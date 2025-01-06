Кафанов о телефонных мошенниках: «Регулярно звонят. Иногда ловил себя на мысли, что практически уже поддался и поверил. Слава богу, что-то останавливало»
– «Следователи» и «сотрудники банков» – настоящий бич современного мира. Вы хоть раз сталкивались с телефонными мошенниками?
– Регулярно звонят, но после двух-трех вопросов становится ясно, что это обычные мошенники, поэтому сразу кладу трубку. И всех своих близких тоже предупреждаю, чтобы не открывали ссылки и не сообщали никакие свои данные.
– Чем преступники берут? Читаешь новости и удивляешься: ну как профессор-то мог продать квартиру и отдать десятки миллионов непонятно кому?
– Умеют убеждать, там работают хорошие психологи. Иногда сам себя ловил на мысли, что практически уже поддался и поверил. Просто слава богу, что-то в какой-то момент останавливало, чтобы не продолжать разговор дальше.
– Наказание для таких персонажей должно быть самым строгим?
– Да. Думаю, что государство должно найти способы нас защитить, – сказал тренер вратарей сборной России.
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