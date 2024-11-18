Максименко сыграет в матче с Сирией. Кафанов подтвердил

Виталий Кафанов рассказал о выборе вратарей в товарищеских матчах сборной России.

— Почему на матч с Брунеем (11:0) было решено поставить именно Илью Лантратова и Станислава Агкацева?

— Думаю, по Агкацеву понятно. Да?

— Чтобы сыграл на своем домашнем стадионе?

— Да, потому что он вратарь футбольного клуба «Краснодар». А сборная России играла матч с Брунеем в городе Краснодар. Мы выпустили его на второй тайм, чтобы сыграл перед своими болельщиками. А на первый тайм выбирали между Илюшей Лантратовым и Сашей Максименко.

В итоге выбрали так, что Илюша сыграл с Брунеем, а Саша будет играть в Волгограде с Сирией. По-моему, это нормальный выбор.

По разным причинам трех вратарей мы не могли в одном матче выпустить. Но дадим Максименко игровое время с Сирией, – сказал тренер вратарей сборной России.

Матч Россия – Сирия пройдет 19 ноября.