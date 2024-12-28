«Футбол был, есть и будет видом спорта номер один в России и мире. Может, надо было поменьше спрашивать женщин и побольше детишек». Кафанов об опросе ВЦИОМ
Виталий Кафанов назвал футбол национальным видом спорта в России.
– Согласно результатам опроса ВЦИОМ, россияне выбрали хоккей в качестве основного национального вида спорта. За хоккей высказались 27% респондентов. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%. Удивлены, что футбол не на первом месте?
– Удивлен, потому что футбол был, есть и будет видом спорта номер один в России и мире. В ближайшее время точно. Возможно, надо было опросить больше человек, чтобы получить реальные данные. Может, надо было поменьше спрашивать женщин и побольше детишек. – Футбол в России – главный национальный вид спорта?
– Безусловно. Это вид спорта номер один, – сказал тренер вратарей сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем