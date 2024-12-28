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«Футбол был, есть и будет видом спорта номер один в России и мире. Может, надо было поменьше спрашивать женщин и побольше детишек». Кафанов об опросе ВЦИОМ

Виталий Кафанов назвал футбол национальным видом спорта в России.

– Согласно результатам опроса ВЦИОМ, россияне выбрали хоккей в качестве основного национального вида спорта. За хоккей высказались 27% респондентов. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%. Удивлены, что футбол не на первом месте?

– Удивлен, потому что футбол был, есть и будет видом спорта номер один в России и мире. В ближайшее время точно. Возможно, надо было опросить больше человек, чтобы получить реальные данные. Может, надо было поменьше спрашивать женщин и побольше детишек. Футбол в России – главный национальный вид спорта?

– Безусловно. Это вид спорта номер один, – сказал тренер вратарей сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoВиталий Кафанов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
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