Кафанов об отъезде Сафонова и Худякова: «Переход двух отечественных голкиперов в европейские клубы – большое событие. В первую очередь это касается Матвея»
Виталий Кафанов назвал отъезд Матвея Сафонова и Даниила Худякова большим событием.
Экс-вратарь «Краснодара» Сафонов перешел во французский «ПСЖ», а экс-вратарь «Локомотива» Худяков – в австрийский «Штурм».
Оба клуба с российскими голкиперами в составе выступают в Лиге чемпионов.
«Считаю большим событием переход двух отечественных голкиперов в европейские клубы. В первую очередь это касается перехода Матвея.
Оба наших голкипера не просто перешли в европейские клубы, но и выходили на поле в основном составе. Это событие для всего нашего футбола и для вратарского цеха», – сказал тренер вратарей сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Р-Спорт
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