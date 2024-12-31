Кафанов об отъезде Сафонова и Худякова: «Переход двух отечественных голкиперов в европейские клубы – большое событие. В первую очередь это касается Матвея»

Виталий Кафанов назвал отъезд Матвея Сафонова и Даниила Худякова большим событием.

Экс-вратарь «Краснодара » Сафонов перешел во французский «ПСЖ », а экс-вратарь «Локомотива » Худяков – в австрийский «Штурм».

Оба клуба с российскими голкиперами в составе выступают в Лиге чемпионов .

«Считаю большим событием переход двух отечественных голкиперов в европейские клубы. В первую очередь это касается перехода Матвея.

Оба наших голкипера не просто перешли в европейские клубы, но и выходили на поле в основном составе. Это событие для всего нашего футбола и для вратарского цеха», – сказал тренер вратарей сборной России.