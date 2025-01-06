Наумов о спортсменах в нейтральном статусе: «Они не сделали и не желают России ничего плохого. А тех, кто говорит гадости про страну, жизнь потом накажет»

Николай Наумов поделился мнением о нейтральном статусе российских спортсменов.

– Сейчас в некоторых индивидуальных видах спорта наши спортсмены начали получать нейтральный статус. Как к этому относитесь?

– Нейтральный статус – такая вещь, о которой однозначно не скажешь. Но нужно понимать спортсмена, который всю свою жизнь положил на то, чтобы выступать на самом высоком уровне, и он понимает, что его время пришло, а возможности выступать нет. Так что к этому нужно относиться с пониманием.

Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, ничего плохого России не сделали и не желают стране ничего плохого. Они любят страну, но они поставлены в такие рамки. Мы же понимаем, что это наши, переживаем за них и гордимся ими.

И вот совсем другое дело, когда человек говорит какие-то гадости в адрес своей страны и уезжает куда-то. Есть сейчас такие определенные персонажи. Я глубоко осуждаю таких людей. В любом случае жизнь их потом за это накажет, – сказал бывший президент «Локомотива ».