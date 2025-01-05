Экс-президент «Локо» Наумов о пенсии: «Стандартная, 20 385 рублей. Но живу на Васильевском острове в большом хорошем доме – Радимов предложил туда переехать»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о размере своей пенсии.

«Пенсия составляет 20 385 рублей. Стандартная.

А почему она у меня должна быть хорошая? Дело в том, что заработки, которые были, шли по контракту. А с контрактных с заработной платы пенсия не начисляется. Там совсем другие расчеты. В общем, стандартная пенсия. Я знал, что такая будет.

Но живу на Васильевском острове, в квартире в большом хорошем доме. В свое время мой друг Влад Радимов предложил переехать туда», – сказал Наумов .