Наумов о «Локомотиве»: «Нужна пара хороших нападающих, хотя бы один сильный и забивной – как Даку в «Рубине». Воробьев и Сулейманов не подходят под эти качества»
Николай Наумов считает, что «Локомотиву» нужен форвард, похожий на Мирлинда Даку.
«Зимой «Локомотиву» нужно сохранить состав, не потерять ведущих игроков. Также требуется усиления на некоторые позиции – нужна пара хороших нападающих, хотя бы один сильный и забивной. Как Даку в «Рубине».
К сожалению, Воробьев и Сулейманов пока не тянут на статус игроков стартового состава. Как футболисты ротации они неплохие. Нужен нападающий стиля Даку, он подойдет под игру «Локомотива»: умеет цепляться за мячи, разворачивать атаку. Это сильный футболист, такого не хватает «Локо». Сулейманов и Воробьев не подходят под эти качества», – сказал бывший президент «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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