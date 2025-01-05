Слот о 2:2 с «МЮ»: «У «Ливерпуля» было больше моментов, но мы могли проиграть, если бы Магуайр забил. «Юнайтед» хорош, когда старается»

Арне Слот отметил проблемы «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Юнайтед».

Матч 20-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2.

– Мы начали игру очень хорошо, у нас было три голевых момента, а затем наступил период, который дался нам сложнее.

Сложно играть с качественными игроками, которые играют низким блоком, когда в атаке играют только Хейлунд и Диалло . Не всегда легко найти свободное пространство.

После пропущенного гола играть стало еще сложнее, но я был очень доволен настроем, который мы продемонстрировали, поведя в счете 2:1.

– Считаете ли вы, что недооценили «МЮ»?

– Нет, я не думаю, что дело в этом. Просто они играют низким блоком. Они хорошо владеют мячом и работают без мяча, их сложно обыгрывать. В начале игра была очень открытой. Видно, насколько они хороши, когда стараются играть.

Первые 75 минут Онана подолгу разыгрывал мяч, и при каждом ударе со штрафного они просто отбивали его вперед. За последние 15 минут вы могли бы увидеть, насколько они хороши, когда играют в полную силу.

– Вы довольны полученным очком?

– Люди забывают о тех моментах, которые у нас были. У них был явный момент с Магуайром. У нас было гораздо больше шансов, но, в конце концов, мы могли проиграть, если бы Магуайр [реализовал] момент, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Магуайр пробил выше ворот из-за вратарской «Ливерпуля» на 97-й минуте. Защитник «МЮ» был один в момент удара