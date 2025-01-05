Каррагер о 2:2: «Ливерпуль» упустил шанс, они видели результат «Арсенала» и ожидали победить сегодня. Было слишком много уверенности, что они разнесут «МЮ»
Джейми Каррагер заявил, что «Ливерпуль» упустил шанс оторваться в таблице АПЛ.
«Ливерпуль» сыграл вничью с «МЮ» в 20-м туре АПЛ (2:2).
«Для «Ливерпуля» это будет ощущаться как упущенная возможность. Они видели вчерашний результат «Арсенала» (1:1 с «Брайтоном» – Спортс”) и ожидали выиграть сегодня.
Перед игрой было слишком много уверенности в том, что «Ливерпуль» легко разнесет «Манчестер Юнайтед». Люди спорили о том, сколько голов они забьют. Но этому не суждено было случиться», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
«Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ, имея 46 очков и игру в запасе. «Арсенал», проведший на игру больше, идет вторым – отставание составляет 6 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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