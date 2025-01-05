Магуайр пробил выше ворот из-за вратарской «Ливерпуля» на 97-й минуте. Защитник «МЮ» был один в момент удара
Харри Магуайр не реализовал опасный момент в концовке игры с «Ливерпулем».
«МЮ» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛ (2:2).
На последней, 7-й добавленной, минуте Магуайр упустил возможность принести манкунианцам победу.
Защитник «МЮ» получил мяч от Джошуа Зиркзе прямо перед вратарской соперника, однако пробил выше перекладины. Англичанин находился один в момент удара.
Изображения: кадры из трансляции NBC
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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