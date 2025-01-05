  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Магуайр пробил выше ворот из-за вратарской «Ливерпуля» на 97-й минуте. Защитник «МЮ» был один в момент удара
Фото
27

Магуайр пробил выше ворот из-за вратарской «Ливерпуля» на 97-й минуте. Защитник «МЮ» был один в момент удара

Харри Магуайр не реализовал опасный момент в концовке игры с «Ливерпулем».

«МЮ» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛ (2:2). 

На последней, 7-й добавленной, минуте Магуайр упустил возможность принести манкунианцам победу.

Защитник «МЮ» получил мяч от Джошуа Зиркзе прямо перед вратарской соперника, однако пробил выше перекладины. Англичанин находился один в момент удара.

Изображения: кадры из трансляции NBC

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoХарри Магуайр
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoДжошуа Зиркзе
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева играет с «Панатинаикосом» Руя Витории. Прямая трансляция на Спортсе’’ с комментарием Лукомского
7 минут назадВидео
Слот о Тренте против «МЮ»: «Не лучший его матч, но это связано и с другими игроками «Ливерпуля. Гравенберх располагался недостаточно близко»
28 минут назад
«Рома» – «Лацио». Дибала, Романьоли, Паредес, Гендузи играют. Онлайн-трансляция
711 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Торино» и «Парма» не забили
2012 минут назадLive
Аморим о 2:2 с «Ливерпулем»: «МЮ» хорош, когда борется за каждый мяч, страдает и устает. Игроки должны всерьез задуматься, если кто-то считает, что у них нет характера»
2220 минут назад
Кин о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вряд ли кто-то предполагал, что «МЮ» забьет дважды и почти вырвет победу. Они показали энтузиазм, но важно закрепить это»
1934 минуты назад
У Головина нет трофеев с «Монако» – он проиграл с клубом «ПСЖ» в финалах Кубка и Суперкубка Франции и стал вторым в Лиге 1. Россиянин играет в Европе с 2018-го
3443 минуты назад
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции в 10-й раз за 11 последних лет. У клуба 13 побед – это рекорд турнира
1055 минут назад
«Ливерпуль» не проигрывает 24 матча подряд – 20 побед, 4 ничьих. Дальше – «Тоттенхэм»
31сегодня, 18:52
«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков при игре в запасе, «Ноттингем» – на 9, «Челси» – на 10, «Ман Сити» – на 12, «МЮ» – на 23
82сегодня, 18:41
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» не побеждает на «Энфилде» с 2016 года – 5 побед «Ливерпуля», 5 ничьих
4 минуты назад
Чемпионат Франции. «Марсель» играет с «Гавром» Кузяева, «Ланс» уступил «Тулузе»
1312 минут назадLive
Каррагер о 2:2: «Ливерпуль» упустил шанс, они видели результат «Арсенала» и ожидали победить сегодня. Было слишком много уверенности, что они разнесут «МЮ»
316 минут назад
Энрике выиграл 13-й трофей в карьере тренера – 4-й с «ПСЖ» после 9 с «Барселоной»
332 минуты назад
«Ливерпуль» не проигрывает «МЮ» 5 матчей подряд в АПЛ – 2 победы и 3 ничьих
844 минуты назад
Из «Атлетико» ушел спортивный директор Берта. Итальянец работал в клубе с 2013-го
6сегодня, 17:11
Захарян не сыграл с «Понферрадиной» в Кубке Испании. Хавбек впервые в сезоне попал в заявку «Сосьедада»
20сегодня, 16:47
Кубок Испании. 1/16 финала. «Сосьедад» Захаряна победил «Понферрадину», «Сельта» прошла «Расинг», «Реал» сыграет с «Депортива Минера» в понедельник
28сегодня, 16:29
Хименес побил рекорд Чичарито по голам в АПЛ среди мексиканцев – у форварда «Фулхэма» 55 мячей. Рауль сделал дубль с пенальти в игре с «Ипсвичем»
3сегодня, 16:16
Пиоли о «Милане»: «Остаюсь на связи. Предложения в Италии были, но это казалось неправильным. Златан писал после контракта с «Аль-Насром», с Мальдини и Массарой общаемся»
5сегодня, 15:09
Рекомендуем