Магуайр пробил выше ворот из-за вратарской «Ливерпуля» на 97-й минуте. Защитник «МЮ» был один в момент удара

Харри Магуайр не реализовал опасный момент в концовке игры с «Ливерпулем».

«МЮ» и «Ливерпуль » сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛ (2:2). На последней, 7-й добавленной, минуте Магуайр упустил возможность принести манкунианцам победу. Защитник «МЮ » получил мяч от Джошуа Зиркзе прямо перед вратарской соперника, однако пробил выше перекладины. Англичанин находился один в момент удара. Изображения: кадры из трансляции NBC