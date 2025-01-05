«Трент в «Транмере»? Нет, спасибо». Клуб из 4-й лиги Англии о словах Кина про защитника «Ливерпуля»
В «Транмере» отреагировали на слова Роя Кина о Тренте Александер-Арнолде.
Ранее Кин раскритиковал защитника «Ливерпуля» за игру в 1-м тайме матча с «МЮ»: «С такой игрой он окажется в «Транмер Роверс», а не в «Реале».
«Трент в «Транмере», Рой? Нет спасибо, у нас все в порядке», – говорится в сообщении клуба из 4-й лиги Англии в соцсети X.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Транмера» в X
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