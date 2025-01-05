Невилл о 2:2 с «Ливерпулем»: «Лучшая игра «МЮ» при Амориме и, вероятно, в сезоне, она превосходит даже победу над «Сити». Сыграть так против лучшей команды лиги – впечатляет»
Гари Невилл похвалил «МЮ» за игру с «Ливерпулем» (2:2).
«Это была лучшая игра «Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме и, вероятно, в сезоне, с большим отрывом. Она превосходит даже победу над «Манчестер Сити» неделями ранее.
Приехать на «Энфилд», сыграть против лучшей команды лиги в этом сезоне и показать такую игру – это впечатляет.
Им немного не повезло в конце, они могли одержать победу. Сегодня они были великолепны с первой минуты», – сказал бывший защитник «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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