Невилл о 2:2 с «Ливерпулем»: «Лучшая игра «МЮ» при Амориме и, вероятно, в сезоне, она превосходит даже победу над «Сити». Сыграть так против лучшей команды лиги – впечатляет»

Гари Невилл похвалил «МЮ» за игру с «Ливерпулем» (2:2).

«Это была лучшая игра «Манчестер Юнайтед » при Рубене Амориме и, вероятно, в сезоне, с большим отрывом. Она превосходит даже победу над «Манчестер Сити » неделями ранее.

Приехать на «Энфилд», сыграть против лучшей команды лиги в этом сезоне и показать такую игру – это впечатляет.

Им немного не повезло в конце, они могли одержать победу. Сегодня они были великолепны с первой минуты», – сказал бывший защитник «МЮ».