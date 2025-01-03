Слот перед «МЮ»: «Их команда намного лучше, чем показывает таблица. Амориму потребуется некоторое время»
Арне Слот оценил положение «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ.
5 января «Ливерпуль» сыграет против манкунианской команды в матче 20-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте в таблице чемпионата.
«Это странный вопрос [о том, получат ли игроки отдых]. Нет, я этого не планирую. Это важный матч. У соперника футболисты намного лучше, чем показывает турнирная таблица.
Возможно, Рубену Амориму потребуется некоторое время, но они, безусловно, поднимутся в таблице.
Их команда намного лучше, чем показывает турнирная таблица», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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