Слот перед «МЮ»: «Их команда намного лучше, чем показывает таблица. Амориму потребуется некоторое время»

Арне Слот оценил положение «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ.

5 января «Ливерпуль» сыграет против манкунианской команды в матче 20-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте в таблице чемпионата.

«Это странный вопрос [о том, получат ли игроки отдых]. Нет, я этого не планирую. Это важный матч. У соперника футболисты намного лучше, чем показывает турнирная таблица.

Возможно, Рубену Амориму потребуется некоторое время, но они, безусловно, поднимутся в таблице.

Их команда намного лучше, чем показывает турнирная таблица», – сказал главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот .