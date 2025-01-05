Матч «Ливерпуля» и «МЮ» могут перенести из-за снега. Объявлен желтый уровень погодной опасности – такой же был перед перенесенным мерсисайдским дерби
Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» могут перенести из-за сильного снегопада.
Метеорологическое бюро объявило желтый уровень погодного предупреждения для Ливерпуля и Манчестера после сильного ночного снегопада в регионе. Отмечается, что тот же уровень опасности был объявлен перед отмененным мерсисайдским дерби в декабре.
Консультативная группа по безопасности городского совета Ливерпуля проведет заседание, на котором будет решено, будет ли перенесен матч. Кроме того, с утра была запланирована проверка грунта на «Энфилде», где должна пройти игра.
Из изображений в социальных сетях видно, что на улицах вокруг стадиона лежит слой снега. Городские службы Ливерпуля совершили за последние 24 часа несколько выездов, посыпая дороги песком, чтобы обеспечить их безопасность для путешествующих болельщиков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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