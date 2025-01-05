Рэшфорд не попал в заявку «МЮ» на игру с «Ливерпулем». Форвард болеет, он пропустит 6-й матч подряд
Маркус Рэшфорд вновь не попал в заявку «Манчестер Юнайтед».
Нападающий не включен в состав команды на игру 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
Ранее главный тренер «МЮ» Рубен Аморим сообщил, что Рэшфорд не сможет принять участие в матче из-за болезни. Перед сегодняшним матчем португалец подтвердил, что Маркус все еще болеет и недоступен.
Рэшфорд не выходил на поле в официальных матчах с 12 декабря при этом форвард входил в заявку «МЮ» лишь в 1 из 5 последних матчей. Он пропустит 6-й матч подряд.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Начало – в 19:30 по московскому времени.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «МЮ» в X
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