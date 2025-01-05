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Рэшфорд не попал в заявку «МЮ» на игру с «Ливерпулем». Форвард болеет, он пропустит 6-й матч подряд

Маркус Рэшфорд вновь не попал в заявку «Манчестер Юнайтед».

Нападающий не включен в состав команды на игру 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Ранее главный тренер «МЮ» Рубен Аморим сообщил, что Рэшфорд не сможет принять участие в матче из-за болезни. Перед сегодняшним матчем португалец подтвердил, что Маркус все еще болеет и недоступен.

Рэшфорд не выходил на поле в официальных матчах с 12 декабря при этом форвард входил в заявку «МЮ» лишь в 1 из 5 последних матчей. Он пропустит 6-й матч подряд.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Начало – в 19:30 по московскому времени.

Аморим о Рэшфорде: «Вы думаете о Маркусе, а я – о команде. Я лишь хочу выигрывать»

Рэшфорд тонет: не попал в заявку на матч с «Сити», клуб готов продать уже зимой

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «МЮ» в X
logoМаркус Рэшфорд
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoЗдоровье
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