Аморим о матче с «Ливерпулем»: «Сложный момент, у команд разный контекст. Знаем, с чем предстоит столкнуться и работаем, чтобы победить»
«Манчестер Юнайтед» сыграет с мерсисайдцами на выезде 5 января.
О задаче, стоящей перед его командой в воскресном матче с лидером АПЛ
«Мы знаем, что это будет сложный момент, у команд действительно разный контекст. У них была сильная база в течение многих лет, но на этой неделе мы работаем над тем, чтобы выиграть матч. Мы постараемся это сделать».
О том, что «МЮ» не выигрывал на «Энфилде» 9 лет
«Я просто сосредоточен на игре. Я не фокусировался на проигрыше или на том, что может произойти. У нас были поражения, мы готовились к матчу, чтобы победить, и мы знаем, с чем нам предстоит столкнуться.
Моя цель – подготовить команду, чтобы она не испытала те трудности, которые вы видели в первые 15 минут против «Ньюкасла» [когда «МЮ» пропустил], я хочу это улучшить.
Думаю, ясно, что [медленный старт в матчах] – огромная проблема для нас, и это касается не только этой игры», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Аморим о «Ливерпуле»: «В одном матче может произойти что угодно. Сейчас они лучше нас, но у «МЮ» есть шанс победить»
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