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Аморим о матче с «Ливерпулем»: «Сложный момент, у команд разный контекст. Знаем, с чем предстоит столкнуться и работаем, чтобы победить»

Рубен Аморим высказался о настрое на матч с «Ливерпулем».

«Манчестер Юнайтед» сыграет с мерсисайдцами на выезде 5 января.

О задаче, стоящей перед его командой в воскресном матче с лидером АПЛ

«Мы знаем, что это будет сложный момент, у команд действительно разный контекст. У них была сильная база в течение многих лет, но на этой неделе мы работаем над тем, чтобы выиграть матч. Мы постараемся это сделать».

О том, что «МЮ» не выигрывал на «Энфилде» 9 лет

«Я просто сосредоточен на игре. Я не фокусировался на проигрыше или на том, что может произойти. У нас были поражения, мы готовились к матчу, чтобы победить, и мы знаем, с чем нам предстоит столкнуться.

Моя цель – подготовить команду, чтобы она не испытала те трудности, которые вы видели в первые 15 минут против «Ньюкасла» [когда «МЮ» пропустил], я хочу это улучшить.

Думаю, ясно, что [медленный старт в матчах] – огромная проблема для нас, и это касается не только этой игры», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Аморим о «Ливерпуле»: «В одном матче может произойти что угодно. Сейчас они лучше нас, но у «МЮ» есть шанс победить»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoНьюкасл
logoЭнфилд
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