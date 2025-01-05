Матч «Ливерпуля» и «МЮ» состоится, несмотря на снегопад. Проведение игры признали безопасным

Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» пройдет по плану.

Ранее стало известно, что игру 20-го тура АПЛ могут отменить из-за снега.

После совещания о безопасности проведения игры оба клуба объявили, что матч пройдет как запланировано.

«Сегодняшний матч против «Манчестер Юнайтед » пройдет по плану. С нетерпением ждем встречи», – говорится в сообщении мерсисайдцев.

«В воскресенье на северо-западе Англии были объявлены предупреждения о снегопаде и непогоде, однако было решено, что болельщикам не опасно присутствовать на матче», – сообщили в «МЮ».

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.