Матч «Ливерпуля» и «МЮ» состоится, несмотря на снегопад. Проведение игры признали безопасным
Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» пройдет по плану.
Ранее стало известно, что игру 20-го тура АПЛ могут отменить из-за снега.
После совещания о безопасности проведения игры оба клуба объявили, что матч пройдет как запланировано.
«Сегодняшний матч против «Манчестер Юнайтед» пройдет по плану. С нетерпением ждем встречи», – говорится в сообщении мерсисайдцев.
«В воскресенье на северо-западе Англии были объявлены предупреждения о снегопаде и непогоде, однако было решено, что болельщикам не опасно присутствовать на матче», – сообщили в «МЮ».
Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Ливерпуля» в X
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