Рэшфорд опроверг, что ведет переговоры с агентством в надежде уйти из «МЮ»: «В последние недели было много недостоверной информации, но это становится нелепым»
Маркус Рэшфорд опроверг слухи о смене агентства ради ухода из клуба.
В газете The Sun была опубликована статья, в которой утверждается, что нападающий «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с агентством Stellar в надежде покинуть клуб.
Сам футболист отреагировал на эту информацию, выложив в сторис инстаграма скриншот новости.
«За последние недели было написано много недостоверной информации, но, ребята, это становится нелепым. Я никогда не встречался с агентствами и не планирую», – написал Рэшфорд.
27-летний форвард пропустил 5 последних матчей команды. В игре против «Ньюкасла» (0:2) он остался на скамейке запасных, до этого Маркус даже не попадал в заявку.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Маркуса Рэшфорда
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