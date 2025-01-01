Рэшфорд опроверг, что ведет переговоры с агентством в надежде уйти из «МЮ»: «В последние недели было много недостоверной информации, но это становится нелепым»

Маркус Рэшфорд опроверг слухи о смене агентства ради ухода из клуба.

В газете The Sun была опубликована статья, в которой утверждается, что нападающий «Манчестер Юнайтед » ведет переговоры с агентством Stellar в надежде покинуть клуб.

Сам футболист отреагировал на эту информацию, выложив в сторис инстаграма скриншот новости.

«За последние недели было написано много недостоверной информации, но, ребята, это становится нелепым. Я никогда не встречался с агентствами и не планирую», – написал Рэшфорд.

27-летний форвард пропустил 5 последних матчей команды. В игре против «Ньюкасла» (0:2) он остался на скамейке запасных, до этого Маркус даже не попадал в заявку.