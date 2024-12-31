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Аморим о Рэшфорде: «Вы думаете о Маркусе, а я – о команде. Я лишь хочу выигрывать»

Рубен Аморим высказался о положении Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед».

Нападающий попал в заявку «МЮ» на вчерашний матч с «Ньюкаслом» (0:2), но провел всю игру на скамейке запасных. До этого Рэшфорд не попадал в состав 4 матча подряд.

«Я думаю о команде, а вы много думаете о Маркусе. Я лишь хочу выиграть матч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» готов продать Рэшфорда: кажется, он устал от футбола

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМаркус Рэшфорд
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
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