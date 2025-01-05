«Милан» рассматривает аренду Рэшфорда. «Россонери» хотят, чтобы «МЮ» платил часть его зарплаты
«Милан» нацелен на аренду Маркуса Рэшфорда.
Ранее сообщалось, что форвард, не попадающий в состав «Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме, может покинуть родной клуб.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланцы внимательно следят за ситуацией игрока.
Трансфер может состояться при двух условиях: во-первых, это должна быть аренда, во-вторых, «МЮ» должен продолжить выплачивать существенную часть зарплаты Маркуса.
В этом сезоне Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой 27-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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