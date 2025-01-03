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Рэшфорд не сыграет с «Ливерпулем», сообщил Аморим: «Маркус заболел и не тренируется. Ситуация не изменилась – он такой же, как и все остальные игроки «МЮ»

Маркус Рэшфорд не сыграет с «Ливерпулем».

27-летний форвард не выходил на поле в официальных матчах с 12 декабря. Сообщалось, что он отклонил несколько предложений о переходе из «МЮ» в чемпионат Саудовской Аравии.

«Маркус заболел и не тренируется. Думаю, что он будет вне игры.

Ситуация не изменилась, он такой же, как и все остальные игроки», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

Аморим о Рэшфорде: «Вы думаете о Маркусе, а я – о команде. Я лишь хочу выигрывать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoМаркус Рэшфорд
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЗдоровье
logoРубен Аморим
logoЛиверпуль
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